Аслан Карацев крупно проиграл Хуберту Хуркачу в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который завершится 17 октября.
В матче четвёртого круга Карацев (19) в двух сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 1:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Карацев 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Хуркача — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.
За право выйти в полуфинал Хуркач сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Григор Димитров (Болгария).
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша вторая ракетка мира Медведев.
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