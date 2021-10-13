Томми Хаас: Федерер всё ещё голоден. На 100% уверен, что цель Роджера — Уимблдон

Томми Хаас, экс вторая ракетка мира, а ныне директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал о целях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Хаас является близким другом Федерера.
«Роджер счастлив. У него нет причин для грусти. Он знает это, в нём много благодарности, он любит жизнь. Но Роджер всё ещё голоден. Он всё ещё надеется, что сможет по-настоящему вернуться. Он остановится, когда захочет, когда поймёт, что ему больше не нравится играть в теннис, когда теннис будет отбирать у него больше, чем давать.
На Уимблдоне мы увидели, что он всё-таки был травмирован, двигался не так хорошо, как обычно. Но он собирается приложить все усилия, чтобы вернуться. Я на 100% уверен, что его цель – Уимблдон. Это наилучшая возможность пройти далеко. Ответ на то, как прошла его реабилитация, мы получим весной», — приводит слова Хааса Tennis Majors.
- 13 октября 2021
-
22:32
-
22:14
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10
-
15:36
-
14:59
-
14:41
-
14:07
-
12:47
-
11:49
-
11:30
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:27
-
09:16
-
08:43
-
07:45
-
06:05
-
01:39
-
01:15
- 12 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:30
-
22:51
-
22:45
-
22:16
-
21:46