Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Хаас: Федерер всё ещё голоден. На 100% уверен, что цель Роджера — Уимблдон

Томми Хаас: Федерер всё ещё голоден. На 100% уверен, что цель Роджера — Уимблдон
Комментарии

Томми Хаас, экс вторая ракетка мира, а ныне директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал о целях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Хаас является близким другом Федерера.

«Роджер счастлив. У него нет причин для грусти. Он знает это, в нём много благодарности, он любит жизнь. Но Роджер всё ещё голоден. Он всё ещё надеется, что сможет по-настоящему вернуться. Он остановится, когда захочет, когда поймёт, что ему больше не нравится играть в теннис, когда теннис будет отбирать у него больше, чем давать.
На Уимблдоне мы увидели, что он всё-таки был травмирован, двигался не так хорошо, как обычно. Но он собирается приложить все усилия, чтобы вернуться. Я на 100% уверен, что его цель – Уимблдон. Это наилучшая возможность пройти далеко. Ответ на то, как прошла его реабилитация, мы получим весной», — приводит слова Хааса Tennis Majors.

Новость по теме
Джон Макинрой — о Федерере: 40 лет в теннисе — всё равно что 65 на любой другой работе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021