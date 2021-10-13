Томми Хаас: Федерер всё ещё голоден. На 100% уверен, что цель Роджера — Уимблдон

Томми Хаас, экс вторая ракетка мира, а ныне директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал о целях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Хаас является близким другом Федерера.

«Роджер счастлив. У него нет причин для грусти. Он знает это, в нём много благодарности, он любит жизнь. Но Роджер всё ещё голоден. Он всё ещё надеется, что сможет по-настоящему вернуться. Он остановится, когда захочет, когда поймёт, что ему больше не нравится играть в теннис, когда теннис будет отбирать у него больше, чем давать.

На Уимблдоне мы увидели, что он всё-таки был травмирован, двигался не так хорошо, как обычно. Но он собирается приложить все усилия, чтобы вернуться. Я на 100% уверен, что его цель – Уимблдон. Это наилучшая возможность пройти далеко. Ответ на то, как прошла его реабилитация, мы получим весной», — приводит слова Хааса Tennis Majors.