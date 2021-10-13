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Диего Шварцман уверенно обыграл Каспера Рууда в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе

Диего Шварцман уверенно обыграл Каспера Рууда в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
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15-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман вышел в четвертьфинальную стадию турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.

В матче четвёртого круга Шварцман (11) в двух сетах обыграл шестого сеяного Каспера Рууда из Норвегии. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Шварцмана. Аргентинец 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Рууда – 1 эйс и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

За право выйти в полуфинал Шварцман поборется с победителем матча Томми Пол (США) – Кэмерон Норри (Великобритания).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 октября 2021, среда. 21:10 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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