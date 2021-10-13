Рафаэль Надаль рассказал, как проходит его восстановление после травмы

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как проходит процесс его реабилитации после травмы стопы.

«Я хочу полностью восстановиться после травмы, чтобы прийти в форму. Не знаю, когда снова буду играть, но много работаю каждый день, следую чётко определённому плану, который подразумевает реализацию целей. Не стану называть эти цели, потому что есть вещи, которые я не могу контролировать на 100%. Но в моей голове эти цели есть, и верю, что всё пойдёт по правильному пути, согласно которому я смогу составлять конкуренцию парням в туре.

Нахожусь в процессе выздоровления, работаю с прогрессирующим увеличением нагрузок и постоянно слежу за реакцией организма. Я должен быть немного осторожнее, работать на долгосрочную перспективу», — приводит слова Надаля ESPN.