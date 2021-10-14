Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии четвертьфинала им удалось обыграть чешским дуэт Мари Боузкову и Люцию Градецку со счетом 1:6, 6:1, [10:3].
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Кудерметова и Рыбакина выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Их соперницы, в свою очередь, сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Кудерметова и Рыбакина сыграют с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии, которые победили первых сеяных — чешек Катерину Синякову и Барбору Крейчикову.
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