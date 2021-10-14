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Циципас с трудом обыграл австралийца де Минора в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Циципас с трудом обыграл австралийца де Минора в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч четвёртого круга вышеупомянутого теннисного турнира, в котором сошлись 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (3-й номер рейтинга) и 22-летний австралиец Алекс де Минор (27-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Циципаса в упорной игре – 6:7, 7:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 43 минуты.

В следующем круге греческому теннисисту будет противостоять грузин Николоз Басилашвили, сумевший обыграть на аналогичной стадии россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:6).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 октября 2021, четверг. 04:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 2
6 3 		7 7 6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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