Циципас с трудом обыграл австралийца де Минора в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч четвёртого круга вышеупомянутого теннисного турнира, в котором сошлись 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (3-й номер рейтинга) и 22-летний австралиец Алекс де Минор (27-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Циципаса в упорной игре – 6:7, 7:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 43 минуты.

В следующем круге греческому теннисисту будет противостоять грузин Николоз Басилашвили, сумевший обыграть на аналогичной стадии россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:6).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.