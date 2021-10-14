Даниил Медведев: Димитров играл лучше, чем все мои соперники на US Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил игру своего соперника по матчу 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) — представителя Болгарии Григора Димитрова. Уроженец Москвы потерпел поражение со счётом 6:4, 4:6, 3:6. По ходу поединка Даниил вёл 6:4, 4:1.

«Я ещё никогда раньше не проигрывал три гейма подряд на своей подаче на харде. Это показывает, насколько здесь медленные корты. Как грунтовые. Димитров играл лучше, чем все мои соперники на US Open. Если он будет так играть, то завоюет титул в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева журналист Жозе Моргадо в своём »твиттере".

Даниил является действующим победителем Открытого чемпионата США. Следующим соперником Димитрова будет поляк Хуберт Хуркач.