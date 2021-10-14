Даниил Медведев в третий раз в сезоне проиграл, выиграв первый сет

Российский теннисист Даниил Медведев, который в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл болгарину Григору Димитрову, потерпел третье поражение в сезоне после победы в первом сете. Медведев проиграл Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
До этого в сезоне-2021 Медведев дважды терпел поражения после победы в первом сете: сначала он проиграл Хуберту Хуркачу на Уимблдоне, а потом соотечественнику Андрею Рублёву на «Мастерсе» в Цинциннати.
Отметим, это поражение Медведева практически лишило россиянина шансов стать первой ракеткой мира уже в ближайшее время. Возглавить рейтинг Даниил сможет лишь в том случае, если он выиграет все оставшиеся турниры сезона, включая Москву и Санкт-Петербург, на который он даже не заявился, а Новак Джокович при этом завершит досрочно сезон.
- 14 октября 2021
-
09:05
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:00
-
07:03
-
03:31
-
02:54
-
02:35
-
01:33
-
01:25
- 13 октября 2021
-
23:48
-
23:07
-
22:32
-
22:14
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10
-
15:36
-
14:59
-
14:41
-
14:07
-
12:47
-
11:49
-
11:30
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:27