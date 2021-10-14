Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев в третий раз в сезоне проиграл, выиграв первый сет

Даниил Медведев в третий раз в сезоне проиграл, выиграв первый сет
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, который в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл болгарину Григору Димитрову, потерпел третье поражение в сезоне после победы в первом сете. Медведев проиграл Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

До этого в сезоне-2021 Медведев дважды терпел поражения после победы в первом сете: сначала он проиграл Хуберту Хуркачу на Уимблдоне, а потом соотечественнику Андрею Рублёву на «Мастерсе» в Цинциннати.

Отметим, это поражение Медведева практически лишило россиянина шансов стать первой ракеткой мира уже в ближайшее время. Возглавить рейтинг Даниил сможет лишь в том случае, если он выиграет все оставшиеся турниры сезона, включая Москву и Санкт-Петербург, на который он даже не заявился, а Новак Джокович при этом завершит досрочно сезон.

Ужасный провал Медведева в 4-м круге Индиан-Уэллса! Даниил отдал сопернику 8 геймов подряд Ужасный провал Медведева в 4-м круге Индиан-Уэллса! Даниил отдал сопернику 8 геймов подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021