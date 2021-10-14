Григор Димитров рассказал, что для него значит победа над Даниилом Медведевым

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Димитров победил со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

«Победа в этом матче имеет для меня особое значение. Это не имеет ничего общего с теннисом. Но я рад, что смог сохранить самообладание.

Это спорт. Никогда не знаешь, что будет дальше. Мне пришлось пропустить несколько турниров из-за травм. Я не мог тренироваться как следует. Но я сказал себе: ладно, ты возвращаешься в Калифорнию. И вот я в четвертьфинале. Всё идёт хорошо. Пока мне не на что жаловаться», — сказал Димитров в эфире Tennis Channel.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Димитров сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.