Томми Пол, победивший Рублёва: многие теннисисты довольно странные. Я чуть более нормален
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Американский теннисист Томми Пол, который в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс победил россиянина Андрея Рублёва, высказал мнение, что многие теннисисты — странные люди.
«Я гораздо более расслаблен, чем обычный игрок в теннис. Многие теннисисты довольно странные. Мне нравится думать, что я чуть более нормален.
Конечно, когда я дома, я зависаю где-нибудь с Райлли (Опелкой. — Прим. «Чемпионата») или с кем там ещё. Но у меня есть друзья и за пределами спорта. Мне нравится говорить, что я нормален. Но в то же время это невозможно из-за расписания. Все хотят что-то планировать. Мне нравится идея приехать в Монако, Россию, ещё куда-то. По большому счёту мне нравится жить жизнью 24-летнего парня», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.
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