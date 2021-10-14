Томми Пол, победивший Рублёва: многие теннисисты довольно странные. Я чуть более нормален

Американский теннисист Томми Пол, который в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс победил россиянина Андрея Рублёва, высказал мнение, что многие теннисисты — странные люди.

«Я гораздо более расслаблен, чем обычный игрок в теннис. Многие теннисисты довольно странные. Мне нравится думать, что я чуть более нормален.

Конечно, когда я дома, я зависаю где-нибудь с Райлли (Опелкой. — Прим. «Чемпионата») или с кем там ещё. Но у меня есть друзья и за пределами спорта. Мне нравится говорить, что я нормален. Но в то же время это невозможно из-за расписания. Все хотят что-то планировать. Мне нравится идея приехать в Монако, Россию, ещё куда-то. По большому счёту мне нравится жить жизнью 24-летнего парня», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.