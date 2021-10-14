Циципас — о совместном проекте со спонсором: угадайте, чьё лицо изображено на кроссовках

Греческий теннисист Стефанос Циципас совместно со своим спонсором компанией Аdidas выпустил именную модель кроссовок Tsitsipas Earlham. Эта модель является переработкой кроссовок Stan Smith и имеет портрет теннисиста на язычке.
«Процесс разработки занял несколько месяцев, и я рад сообщить, что моё лицо теперь будет на кроссовках Аdidas Originals. Кроссовки доступны на сайте Аdidas в Европе и Японии. Вскоре они также будут доступны в Северной Америке!», — написал Циципас в своём «инстаграме».
Компания Аdidas прокомментировала пост с официального аккаунта: «Культовые на корте и вне его. Хорошо выглядишь, Стефанос!»
Некоторые пользователи не смогли обойти «туалетную тему» в своих комментариях. «А эти кроссовки достаточно быстро переодеваются в раздевалке?», «Туалетные кроссовки».
Другие усмотрели схожесть лица Стефаноса с кубинским революционером Че Геварой: «Круто, но ты выглядишь как Че Гевара».
Фотография доступна в "инстаграме" Стефаноса Циципаса.
- 14 октября 2021
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:00
-
07:03
-
03:31
-
02:54
-
02:35
-
01:33
-
01:25
- 13 октября 2021
-
23:48
-
23:07
-
22:32
-
22:14
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10
-
15:36
-
14:59
-
14:41
-
14:07
-
12:47
-
11:49
-
11:30