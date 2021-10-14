Циципас — о совместном проекте со спонсором: угадайте, чьё лицо изображено на кроссовках

Греческий теннисист Стефанос Циципас совместно со своим спонсором компанией Аdidas выпустил именную модель кроссовок Tsitsipas Earlham. Эта модель является переработкой кроссовок Stan Smith и имеет портрет теннисиста на язычке.

«Процесс разработки занял несколько месяцев, и я рад сообщить, что моё лицо теперь будет на кроссовках Аdidas Originals. Кроссовки доступны на сайте Аdidas в Европе и Японии. Вскоре они также будут доступны в Северной Америке!», — написал Циципас в своём «инстаграме».

Компания Аdidas прокомментировала пост с официального аккаунта: «Культовые на корте и вне его. Хорошо выглядишь, Стефанос!»

Некоторые пользователи не смогли обойти «туалетную тему» в своих комментариях. «А эти кроссовки достаточно быстро переодеваются в раздевалке?», «Туалетные кроссовки».

Другие усмотрели схожесть лица Стефаноса с кубинским революционером Че Геварой: «Круто, но ты выглядишь как Че Гевара».

Фотография доступна в "инстаграме" Стефаноса Циципаса.