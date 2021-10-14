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Тренер Димитрова объяснил, за счёт чего тот победил Медведева

Тренер Димитрова объяснил, за счёт чего тот победил Медведева
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Данте Боттини, тренер болгарского теннисиста Григора Димитрова, рассказал, за счёт чего, по его мнению, его подопечный сумел победить вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Димитров победил со счётом 4:6, 6:4, 6:3, несмотря на то что по ходу матча проигрывал со счётом 4:6, 1:4.

По словам тренера, Димитрову помогло победить то, что он всё время верил в победу.

«Конечно, такое работает не каждый день. Но сегодня сработало. Он проигрывал 4:6, 1:4, отставая на два брейка, в матче с парнем, не дававшим ему ни единого шанса. Но остался в борьбе.

Григору было просто сказать: ну ладно, я сделал всё возможное. Но он остался, не терял веры — вот как это получилось. Надо укрепить это и продолжать говорить ему подобные вещи», — приводит слова тренера пресс-служба ATP.

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