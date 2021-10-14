Тренер Димитрова объяснил, за счёт чего тот победил Медведева

Данте Боттини, тренер болгарского теннисиста Григора Димитрова, рассказал, за счёт чего, по его мнению, его подопечный сумел победить вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Димитров победил со счётом 4:6, 6:4, 6:3, несмотря на то что по ходу матча проигрывал со счётом 4:6, 1:4.

По словам тренера, Димитрову помогло победить то, что он всё время верил в победу.

«Конечно, такое работает не каждый день. Но сегодня сработало. Он проигрывал 4:6, 1:4, отставая на два брейка, в матче с парнем, не дававшим ему ни единого шанса. Но остался в борьбе.

Григору было просто сказать: ну ладно, я сделал всё возможное. Но он остался, не терял веры — вот как это получилось. Надо укрепить это и продолжать говорить ему подобные вещи», — приводит слова тренера пресс-служба ATP.