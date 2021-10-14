Медведев — о поражении в 1/8 финала Индиан-Уэллса: не считаю, что произошёл конец света

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, сможет ли он быстро переварить поражение от своего соперника по матчу 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) — представителя Болгарии Григора Димитрова.
«100%. Если бы я проиграл финал US Open, возможно, я был бы немного суров по отношению к себе. И хотя я ещё не обсуждал со своим тренером, но я действительно думаю, что сам вижу причины, по которым это произошло. Я не считаю, что в этом матче произошёл прям какой-то конец света. Конечно, если бы это был турнир «Большого шлема» и всё прошло бы таким образом, было бы труднее переварить такое поражение. Но в теннисе нужно учитывать очень много моментов. И я не думаю, что такое произойдёт на каком-нибудь турнире мэйджоре по многим причинам. Да, конечно, я собираюсь продолжить работу над собой и своей игрой, и постараюсь стать лучше в следующий раз, потому что Индиан-Уэллс мне очень нравится. И в один прекрасный день я хочу попытаться добиться большего», — приводит слова Медведева АТР.
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