«Разве так можно?!» Чесноков раскритиковал Медведева за ошибки в матче с Димитровым

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от Григора Димитрова в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Медведев проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6, притом что вёл по ходу матча 6:4, 4:1.
«Я не знаю, что произошло с Медведевым. Он уже укатал Димитрова: был счёт 4:1 и его подача. Но он делает две двойные в этом гейме, в следующем — четыре ошибки подряд. Разве так можно?!
После длинных розыгрышей Димитров подсел — начал ошибаться. А потом он невероятно собрался и начал хорошо двигаться, как будто он снова в топ-10 мира. Но Медведев же вторая ракетка в мире. Можно потерять внимание на один-два гейма, но Даниил так в игру и не вернулся», — рассказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 14 октября 2021
-
13:59
-
13:18
-
12:36
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:00
-
07:03
-
03:31
-
02:54
-
02:35
-
01:33
-
01:25
- 13 октября 2021
-
23:48
-
23:07
-
22:32
-
22:14
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10