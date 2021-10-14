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«Разве так можно?!» Чесноков раскритиковал Медведева за ошибки в матче с Димитровым

«Разве так можно?!» Чесноков раскритиковал Медведева за ошибки в матче с Димитровым
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Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от Григора Димитрова в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Медведев проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6, притом что вёл по ходу матча 6:4, 4:1.

«Я не знаю, что произошло с Медведевым. Он уже укатал Димитрова: был счёт 4:1 и его подача. Но он делает две двойные в этом гейме, в следующем — четыре ошибки подряд. Разве так можно?!

После длинных розыгрышей Димитров подсел — начал ошибаться. А потом он невероятно собрался и начал хорошо двигаться, как будто он снова в топ-10 мира. Но Медведев же вторая ракетка в мире. Можно потерять внимание на один-два гейма, но Даниил так в игру и не вернулся», — рассказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Я очень устал». Медведев объяснил, как провалил уже почти выигранный матч в Индиан-Уэллсе «Я очень устал». Медведев объяснил, как провалил уже почти выигранный матч в Индиан-Уэллсе
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