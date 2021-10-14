Экс-тренер Марии Шараповой предупредил о невыгодности работы с Эммой Радукану

Тренер Майкл Джойс, который помог Марии Шараповой выиграть Уимблдон в 2004 году, когда ей было 17 лет, рассказал, почему специалистам в настоящий момент невыгодно соглашаться на сотрудничество с 18-летней Эммой Радукану. После сенсационной победы на US Open Радукану объявила о желании сменить тренера, так как ей понадобился более квалифицированный специалист.
«Мне не понравилось это заявление. Если у тебя хороший тренер и всё работает как надо, следует подумать о том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Зачем нужен тренер с большим именем?
Она отличный игрок, но её следующему тренеру придётся непросто, так как ожидания высоки. Если она поедет на Australian Open и быстро вылетит с турнира, скажут, что это из-за тренера», — приводит слова Джойса The Sun.
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