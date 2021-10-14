Диего Шварцман: после «Ролан Гаррос» я начал чувствовать себя лучше

15-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман прокомментировал выход в четвертьфинальную стадию турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Шварцман (11) в двух сетах обыграл шестого сеяного Каспера Рууда из Норвегии.



«Это важная победа, я пытался найти свой лучший теннис. В начале года я очень устал, южноамериканским игрокам было нелегко всё время путешествовать. Было очень тяжело не иметь возможности вернуться домой. Иногда нет нужного настроя. После «Ролан Гаррос», когда в туре перестали создавать «антиковидные пузыри», я начал чувствовать себя немного лучше и тренируюсь лучше, чем раньше. Я лучше играю. Я бегаю, пробиваю навылет, лучше подаю и принимаю. Моя уверенность сейчас на высоком уровне, так что это хороший период», — приводит слова Шварцмана АТР.

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