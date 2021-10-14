Зверев: я раньше не побеждал Монфиса, поэтому знал, что должен сыграть в лучший теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Выход в четвертьфинал этого турнира является первым в карьере Зверева.
«Я действительно хорошо чувствовал себя сегодня на корте. Я раньше не побеждал Гаэля, поэтому знал, что должен был сыграть в свой лучший теннис. Я определённо был близок к такому уровню, хотя и ошибся на нескольких ударах с лёта, но в остальном чувствовал себя довольно хорошо.
Я всегда любил Индиан-Уэллс, но я никогда не играл здесь хорошо. Я был успешен в Цинциннати, где до этого года никогда не выигрывал ни одного матча, а затем выиграл турнир, так что, надеюсь, эта неделя станет для меня похожей. Я с нетерпением жду этого. Я чувствую себя хорошо, неплохо играю в теннис и надеюсь, что это может продолжиться и на этой неделе», — приводит слова Зверева АТР.
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