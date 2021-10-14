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Бенчич и Радукану не сыграют на Кубке Кремля в Москве

Бенчич и Радукану не сыграют на Кубке Кремля в Москве
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Чемпионка Олимпийских игр — 2020 в Токио Белинда Бенчич из Швейцариии победительница Открытого чемпионата США 2021 года британка Эмма Радукану снялись с турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщается на странице Entry List Updates Women в «Твиттере».

В основной сетке их заменят украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова. Ранее обе теннисистки должны были начать Кубок Кремля с квалификации. После их перехода в основную сетку места в квалификации получили россиянка Наталья Вихлянцева и сербка Александра Крунич.

Ранее после снятия чемпионки US Open 2019 канадки Бьянки Андрееску место в основной сетке домашнего турнира получила россиянка Елена Веснина, которая сыграет в Москве по защищённому рейтингу.

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