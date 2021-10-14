Норри отдал только два гейма Шварцману в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче соревнований 21-й сеяный Норри нанёс поражение 11-й ракетке турниар аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Норри ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. Шварцман не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 3-1 в пользу Норри. Шварцман не обыгрывал британца с 2018 года.
За выход в фиал Норри сыграет с победителем четвертьфинала Григор Димитров (Болгария, 23) – Хуберт Хуркач (Польша, 8).
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