Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри отдал только два гейма Шварцману в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Норри отдал только два гейма Шварцману в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче соревнований 21-й сеяный Норри нанёс поражение 11-й ракетке турниар аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Норри ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. Шварцман не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 3-1 в пользу Норри. Шварцман не обыгрывал британца с 2018 года.

За выход в фиал Норри сыграет с победителем четвертьфинала Григор Димитров (Болгария, 23) – Хуберт Хуркач (Польша, 8).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 октября 2021, четверг. 21:10 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021