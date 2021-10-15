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Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. За это время Димитров сделал 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету поляка 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Напомним, ранее Димитров выбил из турнира россиянина Даниила Медведева.

В следующем круге Димитров встретится с британцем Кэмероном Норри, который в четвертьфинале обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 октября 2021, четверг. 22:45 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 2
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Комментарии
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