Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. За это время Димитров сделал 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету поляка 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Напомним, ранее Димитров выбил из турнира россиянина Даниила Медведева.
В следующем круге Димитров встретится с британцем Кэмероном Норри, который в четвертьфинале обыграл аргентинца Диего Шварцмана.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.
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