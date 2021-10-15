Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии полуфинала им удалось обыграть украинку Людмилой Киченок и Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Кудерметова и Рыбакина сделали 4 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. Их соперницы допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнта.

В финале Кудерметова и Рыбакина сыграют с дуэтом Шувэй Се (Тайвань) и Элиза Мертенс (Бельгия).