Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии полуфинала им удалось обыграть украинку Людмилой Киченок и Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Кудерметова и Рыбакина сделали 4 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. Их соперницы допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнта.
В финале Кудерметова и Рыбакина сыграют с дуэтом Шувэй Се (Тайвань) и Элиза Мертенс (Бельгия).
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