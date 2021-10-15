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Бадоса обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Бадоса обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Бадоса дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Кербер не сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 октября 2021, четверг. 04:05 МСК
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Соперницей Бадосы в полуфинале станет представительница Туниса Онс Жабер, обыгравшая в четвертьфинале эстонку Анетт Контавейт со счётом 7:5, 6:3.

Ранее, в других четвертьфинальных матчах турнира белоруска Виктория Азаренко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 6:2, а латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

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