Бадоса обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Бадоса дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Кербер не сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
Соперницей Бадосы в полуфинале станет представительница Туниса Онс Жабер, обыгравшая в четвертьфинале эстонку Анетт Контавейт со счётом 7:5, 6:3.
Ранее, в других четвертьфинальных матчах турнира белоруска Виктория Азаренко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 6:2, а латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
- 15 октября 2021
-
07:02
-
06:26
-
02:08
-
01:38
-
00:16
-
00:01
- 14 октября 2021
-
22:43
-
22:23
-
19:56
-
19:12
-
18:52
-
16:56
-
15:58
-
14:27
-
13:59
-
13:18
-
12:36
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:00
-
07:03
-
03:31
-
02:54
-
02:35
-
01:33