Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала решение сняться с Кубка Кремля

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 18 по 24 октября.

«К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне. С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель», — приводит слова Радукану Reuters.

От участия в московском турнире также отказалась олимпийская чемпионка, швейцарка Белинда Бенчич. В основной сетке их заменят украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова.

На минувшей неделе Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.