Белинда Бенчич объяснила отказ от участия в Кубке Кремля

Олимпийская чемпионка, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала своё решение отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Мне очень жаль, что я не смогу вернуться в Москву в этом году. Моё колено работает ещё не на все 100% и не позволяет мне соревноваться. Но я желаю турниру удачи и всего самого наилучшего на следующей неделе и с нетерпением жду возвращения в следующем году», — приводит слова Бенчич пресс-служба соревнований.

Московский турнир пройдёт с 18 по 24 октября. Помимо Бенчич, с турнира снялась чемпионка US Open 2021 года британка Эмма Радукану. В основной сетке их заменят украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова.

В рейтинге WTA Белинда занимает 10-ю строчку.