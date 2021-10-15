Белинда Бенчич объяснила отказ от участия в Кубке Кремля
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Олимпийская чемпионка, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала своё решение отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».
«Мне очень жаль, что я не смогу вернуться в Москву в этом году. Моё колено работает ещё не на все 100% и не позволяет мне соревноваться. Но я желаю турниру удачи и всего самого наилучшего на следующей неделе и с нетерпением жду возвращения в следующем году», — приводит слова Бенчич пресс-служба соревнований.
Московский турнир пройдёт с 18 по 24 октября. Помимо Бенчич, с турнира снялась чемпионка US Open 2021 года британка Эмма Радукану. В основной сетке их заменят украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова.
В рейтинге WTA Белинда занимает 10-ю строчку.
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