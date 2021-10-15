Рафаэль Надаль: без травм Нисикори входил бы в топ-5

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказал мнение, что японец Кей Нисикори входил бы в пятёрку лучших игроков мира, если бы не страдал от травм. Нисикори, который в 2014 году вышел в финал US Open, в настоящее время занимает 53-е место в рейтинге ATP. Кей был четвёртой ракеткой мира.

«Кей — топовый игрок, он долго играет в Туре. К сожалению, ему мешают частые травмы. Без этих повреждений он определённо был бы в топ-5 и регулярно добирался бы до полуфиналов турниров «Большого шлема».

Вероятность получения травмы зависит от удачи. Думаю, это относится и к Кею. Он настоящий профессионал. Я уверен, он делает всё возможное, чтобы не получать травм», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

