Рафаэль Надаль поделился мнением о Новаке Джоковиче и Роджере Федерере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль дал характеристики двум другим 20-кратным победителям ТБШ Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.
«Новак — прекрасный теннисист без слабых мест. Он способен дать результат на грунте, на траве, на харде. В этом сезоне он невероятно силён. Даже в дни, когда ситуация выходит из-под контроля, он берёт тем, что чувствует: победа придёт.
Роджер — также отличный теннисист. Просто потрясающе, насколько стиль его игры современен. Его сопернику очень сложно предсказать, как он будет играть, потому что он может делать это по-разному», — приводит слова Надаля Tennis Head.
Ранее 16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Тодд Вудбридж назвал единственный ТБШ, который ещё в состоянии выиграть Федерер.
- 15 октября 2021
-
13:50
-
12:14
-
11:32
-
10:23
-
09:57
-
09:53
-
09:31
-
09:31
-
09:10
-
09:05
-
07:02
-
06:26
-
02:08
-
01:38
-
00:16
-
00:01
- 14 октября 2021
-
22:43
-
22:23
-
19:56
-
19:12
-
18:52
-
16:56
-
15:58
-
14:27
-
13:59
-
13:18
-
12:36
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21