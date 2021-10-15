Рафаэль Надаль поделился мнением о Новаке Джоковиче и Роджере Федерере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль дал характеристики двум другим 20-кратным победителям ТБШ Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.

«Новак — прекрасный теннисист без слабых мест. Он способен дать результат на грунте, на траве, на харде. В этом сезоне он невероятно силён. Даже в дни, когда ситуация выходит из-под контроля, он берёт тем, что чувствует: победа придёт.

Роджер — также отличный теннисист. Просто потрясающе, насколько стиль его игры современен. Его сопернику очень сложно предсказать, как он будет играть, потому что он может делать это по-разному», — приводит слова Надаля Tennis Head.

Ранее 16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Тодд Вудбридж назвал единственный ТБШ, который ещё в состоянии выиграть Федерер.