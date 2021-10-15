Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 18 по 24 октября.

«Каждый раз, когда я приезжаю на Кубок Кремля и вообще играю дома, испытываю приятные ощущения. Не знаю, чем именно это вызвано — тем, что я играю дома, или это какое-то хорошее предчувствие. Не буду загадывать, мне здесь нравится. Просто буду играть и наслаждаться домашним турниром.

Уровень женского тенниса в последнее время значительно вырос. Состав нынешнего московского турнира сильный, конкуренция высока — очень многие мотивированы на победу, так как есть шанс попасть на Итоговый турнир WTA. Поэтому, конечно, будет сложно, надо настраиваться на непростых соперников. Как сетка распределит, так и будет», — цитирует Касаткину пресс-служба соревнований.