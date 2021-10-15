Оже-Альяссим заявился на турнир в Стокгольме и, вероятно, пропустит Next Gen ATP Finals

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вероятно не сыграет на турнире Next Gen ATP Finals, который пройдёт в Милане (Италия) с 6 по 10 ноября. 21-летний уроженец Монреаля заявился на турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который состоится 7-13 ноября, сообщает журналист Джон Хорн в своём «твиттере».
В заявке на эти соревнования также значатся немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач, канадец Денис Шаповалов, итальянец Янник Синнер.
Оже-Альяссим занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Феликс, посеянный под седьмым номером, не сумел пробиться в третий круг, проиграв испанцу Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 4:6, 2:6.
Next Gen ATP Finals — итоговый турнир сезона для теннисистов не старше 21 года.
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