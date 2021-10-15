Арина Соболенко получила уайлд-кард на Кубок Кремля

Вторая ракетка мира Арина Соболенко получила специальное приглашение WTA в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля».

Директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко назвал участие Соболенко объективным плюсом того, что московский турнир проходит на следующей неделе после соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

«С одной стороны, по объективным причинам одни игроки отказываются от участия, но, с другой стороны добавляются такие звезды женского тура, как Арина Соболенко», — приводит слова Селиваненко пресс-служба Кубка Кремля.

Сама спортсменка рада предоставленной возможности и уже приступила к тренировкам на московских кортах.



Напомним, что на счету Арины в этом году два титула, а также два полуфинала на турнирах «Большого шлема». Последнюю официальную игру белорусская теннисистка провела более месяца назад, 10 сентября. Тогда в полуфинале US Open она встречалась с канадкой Лейлой Фернандес, которой уступила в трёх сетах (6:7 (3:7), 6:4, 4:6).



Из-за заражения коронавирусом Соболенконе смогла принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе.