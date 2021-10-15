Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Победитель Открытого чемпионата США, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт на следующей неделе в Москве. В основной сетке вторую ракетку мира заменит представитель Швеции Микаэль Имер, сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».

После поражения от болгарина Григора Димитрова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев намекнул, что может отказаться от выступления на Кубке Кремля. Окончательное решение он обещал принять в пятницу, 15 октября, и сдержал своё слово. Также тогда Медведев заявил, что в любом случае поедет в Москву, а решение примет по состоянию здоровья.

Следующим турниром Медведева должен стать «Мастерс» в Париже, который пройдёт с 1 по 7 ноября. Там россиянин будет защищать титул.