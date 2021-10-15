«Решение Даниила надо уважать». Селиваненко – о снятии Медведева с Кубка Кремля

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на снятие с турнира «ВТБ Кубок Кремля» победителя Открытого чемпионата США, второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.



«Мы все сожалеем, что Медведев не приедет в Москву, но он везде говорил, что примет решение исходя из своего состояния. Понятное дело, что после такого сезона ему была бы полезна пауза. Повторюсь, мы сожалеем, но такое решение нужно уважать. Вот мы и уважаем, всё абсолютно логично», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



После поражения от болгарина Григора Димитрова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев намекнул, что может отказаться от выступления на Кубке Кремля. Окончательное решение он обещал принять в пятницу, 15 октября, и сдержал своё слово. Также тогда Медведев заявил, что в любом случае поедет в Москву, а решение примет по состоянию здоровья.

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