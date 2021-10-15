Даниил Медведев объяснил, почему не сыграет на Кубке Кремля

Победитель Открытого чемпионата США, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему решил сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля. Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках. Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%.

Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами. Скоро увидимся!» — написал Медведев на своей странице в «Твиттере».

После поражения от болгарина Григора Димитрова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев намекнул, что может отказаться от выступления на Кубке Кремля. Окончательное решение он обещал принять в пятницу, 15 октября, и сдержал своё слово. Также тогда Медведев заявил, что в любом случае поедет в Москву, а решение примет по состоянию здоровья.