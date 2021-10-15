Дебютант Кубка Кремля Ярослав Дёмин: во взрослом теннисе ошибок не прощают вообще

Победитель юношеского Кубка Дэвиса в составе сборной России 16-летний Ярослав Дёмин на «ВТБ Кубке Кремля» дебютирует во взрослом профессиональном турнире.



«Как повлияла победа в Кубке Дэвиса на мою уверенность в преддверии дебюта на взрослом уровне? Я играл там шесть одиночек и все шесть выиграл, так что я сейчас в очень хорошей форме и отлично готов к игре здесь на турнире. Никакого мандража. Он не нужен, нужно просто расслабиться и наслаждаться моментом. Это я и пытаюсь делать.

Чем взрослый теннис отличается от юниорского? Вот только что тренировался с Евгением Донским, мне понравилось, интенсивность очень высокая. У него крайне мало ошибок, против таких игроков невероятно сложно играть. В этом и разница: взрослые ребята сильнее бьют и меньше ошибаются, с ними нужно показывать максимум каждую секунду. В юниорском теннисе делают много подарков, дают много шансов выиграть, а во взрослом тебе не прощают ошибок вообще.

На этом турнире буду болеть за Андрея Рублёва, мне нравится его игра. А самый любимый мой игрок — Роджер Федерер, он показывает и показывал лучший теннис в мире. Жаль, что сейчас он травмирован. Я стараюсь быть таким же сконцентрированным на игре, как он», — приводит слова Дёмина пресс-служба турнира.