«Я большой поклонник Сафина». Австралиец Миллман — о российских теннисистах

Австралийский теннисист Джон Миллман, который впервые сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля» высказал мнение о российских теннисистах.

«Ваши ребята неплохие! Они весьма хороши. Некоторые из них, как Карацев, вообще пришли из ниоткуда! Очевидно, что прямо сейчас они относятся к категории сильнейших игроков мира. К тому же, судя по собственному опыту, дома мы всегда показываем лучший теннис. Поэтому если мне придётся сыграть с русским игроком, то это будет один из сложнейших вызовов, которые только возможны сейчас в теннисе.

Кто сильнее: Марат Сафин или Даниил Медведев? Вот это сложный вопрос! Но я бы выбрал Марата, я его большой поклонник. Он выиграл два турнира «Большого шлема», так что, пока Даниил не выиграет ещё пару, я выберу Марата! Ещё и потому, что он крупнее и выглядит немного устрашающе. Я бы побоялся сделать выбор в пользу его соперника!» — приводит слова Миллмана пресс-служба Кубка Кремля.