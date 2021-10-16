«В этом году я отлично играю». Басилашвили — о победе над Циципасом

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал самое большое достижение в своей карьере – выход в полуфинал «Мастерса». В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, который тоже был для него дебютным, Басилашвили нанёс поражение третьей ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
«Я провёл отличные матчи на этом турнире. Был не очень доволен тем, как играл сегодня, зато я отлично справлялся с волнением. Впервые в четвертьфинале, да ещё на таком корте против суперкрутого игрока, коим является Стефанос. Мне важно было поддерживать физическую и эмоциональную составляющие своей формы на очень хорошем уровне, ведь я понимал, что это будет крайне напряжённый матч.
Я много тренировался и сыграл очень хорошо. Рад, что справился в самые ответственные моменты. Условия здесь для меня не очень подходят – мячи очень быстрые, но в этом году я отлично играю», — приводит слова Басилашвили пресс-служба АТР.
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