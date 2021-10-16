Азаренко обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

В полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Азаренко сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У Остапенко два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Ранее в четвертьфинальных матчах турнира Азаренко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 6:2, а Остапенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

В другом полуфинале встретятся испанка Паула Бадоса и представительница Тунис Онс Жабер. В четвертьфинале Паула победила немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 7:5, а Жабер обыграла эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.