Бадоса стала второй финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Азаренко

В полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Бадоса сделала один эйс, совершила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. Жабер три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале Паула победила немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 7:5, а Жабер обыграла эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.

Соперницей Бадосы по финалу турнира станет белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Азаренко сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.