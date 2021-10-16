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Пирс и Полашек станут соперниками Рублёва и Карацева в финале Индиан-Уэллса

Пирс и Полашек станут соперниками Рублёва и Карацева в финале Индиан-Уэллса
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В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде австралиец Джон Пирс и словак Филип Полашек обыграли хорвата Ивана Додига и бразильца Марсело Мело со счётом 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Пирс и Полашек сделали пять эйсов, совершили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. Додиг и Мело два раза подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Соперниками Пирса и Полашека в финале станут россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв, обыгравшие немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, 10:5. На счету российской пары пять эйсов, одна двойная ошибка и два из 10 реализованных брейк-пойнта.

Ранее в женской части турнира определились финалистки. Ими стали белоруска Виктория Азаренко и испанка Паула Бадоса.

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