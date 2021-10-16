Григор Димитров: рад, что в эту пятницу был выходной, накопилась усталость

Болгарский теннисист Григор Димитров пообщался с журналистами в преддверии полуфинального матча на турнире в Индиан-Уэллсе с британцем Кэмероном Норри.
«Я рад, что в эту пятницу у меня был выходной (смеется). Накопилась усталость, но несмотря на то, как чувствовало себя моё тело, моё психическое состояние было очень хорошим, а это действительно помогает восстановлению после игр.
После тяжёлой победы в матче с Медведевым, у меня был ещё один матч, где мне пришлось отыгрываться. Это было тяжело, но я очень рад, что смог остаться в игре после проигранного первого сета. Я стараюсь брать только положительное из того, что я сделал за последние два матча.
Кэмерон Норри? Он очень опасный и хитрый соперник. Это будет непростой матч», — приводит слова Димитрова Tennis World USA.
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