Виктория Азаренко: Индиан-Уэллс – это почти пятый турнир «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как относится к турниру WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Ранее Азаренко вышла в финал соревнований, где сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой.

«Мне всегда нравилось играть на крупных турнирах. Индиан-Уэллс – это почти пятый турнир «Большого шлема». На подобных соревнованиях моя мотивация гораздо выше. Однако, когда ты приезжаешь сюда каждый год, то начинаешь воспринимать это как должное. За два с половиной года отсутствия я забыла, как здесь красиво и приятно играть. Однако с точки зрения игры условия здесь довольно непростые. Мы играем две недели, так что нужно сохранять концентрацию и энергию», — приводит слова Азаренко Tennis Head.