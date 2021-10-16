16-летний Ярослав Дёмин: готов к дебюту, никакого мандража перед Кубком Кремля нет

Победитель юношеского Кубка Дэвиса в составе сборной России 16-летний Ярослав Дёмин поделился ожиданиями от дебюта среди профессионалов на турнире ВТБ Кубок Кремля.

«Мы выиграли Кубок Дэвиса среди юниоров. Я сыграл там шесть одиночек и все шесть выиграл, так что я сейчас в очень хорошей форме и отлично готов к игре здесь на турнире. Никакого мандража нет. Он не нужен, нужно просто расслабиться и наслаждаться моментом. Это я и пытаюсь делать.

Вот только что тренировался с Евгением Донским, мне понравилось, интенсивность очень высокая. У него крайне мало ошибок, против таких игроков невероятно сложно играть. В этом и разница: взрослые ребята сильнее бьют и меньше ошибаются, с ними нужно показывать максимум каждую секунду. В юниорском теннисе делают много подарков, дают много шансов выиграть, а во взрослом тебе не прощают ошибок вообще.



Я ещё в 2016 году был на «ВТБ Кубке Кремля» в «Олимпийском», мне очень понравилось. Там было много людей, много известных игроков, меня это очень впечатлило. Я с детства был на этом турнире, видел теннис в исполнении взрослых игроков, и вот сейчас я здесь, это мечта.



На этом турнире буду болеть за Андрея Рублёва, мне нравится его игра. А самый любимый мой игрок — Роджер Федерер, он показывает и показывал лучший теннис в мире. Жаль, что сейчас он травмирован. Я стараюсь быть таким же сконцентрированным на игре, как он», — приводит слова Дёмина пресс-служба турнира.