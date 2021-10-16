Зверев прокомментировал неожиданное поражение от Фритца в 1/4 «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал неожиданное поражение от американца Тейлора Фритца в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Фритца.
«Должен признать, это был совсем не мой день. Я был близок к победе, но уровень моего тенниса был совсем для неё неподходящим. Да и психологически мне было непросто. Фритц провёл отличный матч. Он достоин сыграть в полуфинале.
В следующий раз я сыграю в Вене. Надеюсь, получится лучше. А сейчас я просто хочу домой. Если честно, очень хочу домой. Это был очень долгий сезон. Я хорошо играл. Но сейчас проиграть всё равно было неприятно, потому что после вылета Стефаноса Циципаса я являлся своего рода фаворитом и мог претендовать на победу», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.
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