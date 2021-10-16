Фритц — о матче со Зверевым: лучшая победа в моей жизни

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал победу в матче с Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я смог уйти от двух матчболов. Hа своей подаче я сыграл уверенно. Хорошо потащил глубокий мяч, хотя и мог ошибиться. Я просто сказал себе, что мне действительно нужно удержать этот гейм, чтобы остаться в игре. Я хотел заставить его подавать на матч.



Он третья ракета мира, а это самая далёкая стадия, до которой я только доходил на турнирах подобного уровня. Это лучшая победа в моей жизни. Сильный соперник и большой матч. Это очень здорово.

Конечно, я нервничал, но мне удавалось с этим справляться. Я просто старался продолжать быть уверенным в себе и играть агрессивно. Всякий раз, когда предоставлялась возможность обострить ситуацию во время розыгрыша, я ею пользовался.

Американцы не выигрывали в Индиан-Уэллсе 20 лет? Что ж, если бы я смог победить, было бы очень здорово. Но я просто иду от матча к матчу. Сейчас я сосредоточусь на следующей игре, а дальше будет видно», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.