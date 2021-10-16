Серена Уильямс высказалась о встрече с Марией Шараповой на Met Gala

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс поделилась подробностями встречи с россиянкой Марией Шараповой на Met Gala — балу нью-йоркского Института костюма.

«У меня был шанс пообщаться с ней на Met Gala. Она в порядке. Мы разговаривали, хорошо ладили, смеялись. Обсудили теннис. Было очень, очень весело, и мне очень понравилось», — сказала Серена в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, после мероприятия Шарапова, Серена Уильямс, а также её сестра Винус опубликовали совместные снимки, которые вызвали резонанс в теннисном сообществе. «Воссоединение», — прокомментировали кадр Винус.

Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие наряды.