«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стал первым, где в полуфинале не сыграет ни один игрок из топ-25
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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) стал первым в истории турниром этой серии, где в полуфинальной стадии не сыграет ни один представитель топ-25.
Ранее в полуфинальную стадию Индиан-Уэллса пробились – болгарин Григор Димитров (28-й номер рейтинга), американец Тейлор Фритц (39-й номер рейтинга), британец Кэмерон Норри (26-й номер рейтинга) и грузин Николоз Басилашвили (36-й номер рейтинга). За выход в финал Димитров поборется с Норри, а Фритц сразится с Басилашвили.
До этого момента в полуфиналах четырёх «Мастерсов» был только один игрок топ-25: в Гамбурге (Германия) в 1990 году (№3 Борис Беккер) и в 1993 году (№11 Михаэль Штих), Монте-Карло (Монако) в 1992 году (№24 Аарон Крикстейн) и Канаде в 2000 году (№9 Марат Сафин).
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