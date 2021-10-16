Элина Свитолина показала фото нового автомобиля

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась покупкой автомобиля. Им стал белый Mercedes-Benz класса G. Стартовая стоимость такой модели — от $ 160 тыс.

«Мой новый зверь», — написала Свитолина в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://instagram.com/elisvitolina?utm_medium=copy_link

Ранее на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) первая ракетка Украины не сумела выйти в четвертьфинал, потерпев разгромное поражение от американки Джессики Пегулы. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Пегулы.

В текущем сезоне Свитолина взяла титул на турнире WTA-250 в Чикаго (США), а также стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Всего в карьере Элины 16 титулов на уровне WTA.