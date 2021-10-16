Басилашвили заявил, что не особо удивлён выходу в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

36-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили ответил, удивительны ли для него результаты, показанные на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее грузин вышел в полуфинал соревнований, обыграв второго сеяного грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

«Удивлён ли я? Не особо. Я уже давно играю в хороший теннис на тренировках. У меня просто не шла первая подача, я ошибался. Подача была моим слабым местом. В последнее время я значительно улучшил её. Думаю, именно поэтому я сейчас в полуфинале. Отлично чувствую себя на задней линии, здорово играю, неплохо чувствую мяч. Если смогу хорошо подавать, то продолжу хорошо играть», — приводит слова Басилашвили пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

За выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Басилашвили (29) поспорит с американцем Тейлором Фритцем (31).