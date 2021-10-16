Прошла жеребьёвка мужского Кубка Кремля – 2021, где первым сеяным стал Андрей Рублёв

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 — ВТБ Кубок Кремля, который пройдёт в Москве с 18 по 24 октября. В торжественной церемонии принял участие российский теннисист Карен Хачанов.

Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Он начнёт борьбу со второго круга, где сразится с победителем встречи Роман Сафиуллин (Россия, WC) – Адриан Маннарино (Франция).

Вторым сеяным стал ещё один представитель России – Аслан Карацев. Во втором круге он сыграет либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия), либо с квалифаером. Посеянный третьим Хачанов встретится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.

Евгений Донской, получивший от организаторов уайлд-кард, в первом круге сыграет с белорусом Ильёй Ивашко (7). 19-летний Алибек Качмазов (WC) на старте сразится с представителем Аргентины Федерико Корией.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Его действующим победителем является именно Рублёв.