Шамиль Тарпищев отреагировал на снятие Даниила Медведева с Кубка Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Даниила Медведева сняться с участие в турнире ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.
«Договорённость об участии Дани Медведева была. Но понятно, что он получил большую нагрузку по ходу сезона. На фоне усталости и нагрузок всем тяжело: Циципас и Зверев тоже проиграли. У нас была оговорка: если его состояние будет не очень, то он может сняться. У него ещё Париж, Итоговый и Кубок Дэвиса. Надо учитывать состояние спортсмена, поэтому право выбора было за ним.
Даня обязательно будет в Москве, пообщается с болельщиками. Он прилетит с воскресенья на понедельник, в ближайшие дни удастся с ним пообщаться», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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