Директор мужского Кубка Кремля: у Рублёва хорошая сетка на турнире

Директор мужского турнира ВТБ Кубка Кремля Амир Тарпищев дал комментарий по поводу жеребьёвки турнира.

«У Рублёва хорошая сетка. Получит либо Сафиулина, либо Маннарино. Если он сумеет восстановиться после США, то сможет сыграть неплохо. Карчмазов получил лучший матч, который можно представить для Wild card. Не хочу оскорблять его соперника, но можно проходить дальше. Донскому с Ивашко будет непросто, но матч интересный. У Хачанова непростая сетка — Дакворт, Бублик. Карацев в первой же игре, скорее всего, попадет на Кецмановича. Все матчи на турнире будут боевыми», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ВТБ Кубок Кремля состоится в Москве с 18 по 24 октября.